Японский зонд сфотографировал астероид с рекордно малого расстояния

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости . Зонд «Хаябуса-2» получил первые сверхчеткие фотографии поверхности астероида Рюгю, сблизившись с ним на расстояние в шесть километров. Снимки и первые результаты наблюдений были представлены на сайте JAXA.

Автоматическая станция «Хаябуса-2» была запущена в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгю. Как надеются ученые, она вернет на землю первые 100% «чистые» пробы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Форма астероида неоднократно «менялась» по мере сближения зонда с небесным телом и повышения качества снимков.

Сначала ученым казалось, что он был похож на идеальный шар, потом — на «пельмешек» или шарик данго, национальной японской сладости. Более поздние серии снимков и своеобразный видеоролик, полученные «Хаябусой-2» в середине июня, показали, что он имеет более угловатую форму и похож на кубик сахара или кристалл шпата.

"Хаябуса-2" официально прибыла к Рюгю в начале июля, остановившись в 20 километрах от поверхности астероида. Последующие несколько недель зонд потратил на включение и диагностику научных инструментов, а также на изучение формы и физических свойств Рюгю.

Набрав достаточное количество данных, пилоты миссии продолжили сближение с астероидом, в результате чего «Хаябуса-2» временно перешла на новую, гораздо более тесную орбиту. Через некоторое время зонд включил двигатели и вернулся на прежнюю позицию, безопасную для его работы.

В момент максимального сближения зонд и Рюгю разделяло всего шесть километров пустоты, что позволило ученым повысить четкость снимков примерно в 3,4 раза и рассмотреть новые детали его рельефа. К примеру, оказалось, что поверхность астероида покрыта необычно большим числом крупных «булыжников», чье происхождение пока остается загадкой для планетологов.

Забор грунта, несмотря на то, что «Хаябуса-2» уже достигла Рюгю, произойдет совсем нескоро. Сначала зонд должен определить свою точную орбиту и скорректировать ее, если возникнет такая необходимость, а затем — всесторонне изучить структуру недр и рельеф астероида.

Только после этого межпланетная станция сблизится с поверхностью Рюгю и сбросит на нее своеобразный «взрывпакет», который обнажит и выбросит нетронутый материал из недр астероида. «Хаябуса-2» соберет эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над этой точкой.