Представители Института Пушкина станут участниками научного форума 

Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего — наука молодых» и Международная конференция «Наука будущего» пройдут в Сочи.
Мероприятия проводятся в целях формирования позитивного имиджа отечественной науки в России и за рубежом, обмена опытом между учеными и молодежью, а также вовлечения российских молодых ученых в процесс реализации исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки, определенным Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации. В рамках мероприятий планируется выступление ведущих мировых ученых, проведение образовательных лекций, мастер классов, тренингов и мероприятий культурной программы. Основным мероприятием Форума станет ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов.