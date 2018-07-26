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Представители Института Пушкина станут участниками научного форума
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Представители Института Пушкина станут участниками научного форума 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего — наука молодых» и Международная конференция «Наука будущего» пройдут в Сочи.
Мероприятия проводятся в целях формирования позитивного имиджа отечественной науки в России и за рубежом, обмена опытом между учеными и молодежью, а также вовлечения российских молодых ученых в процесс реализации исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки, определенным Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации. В рамках мероприятий планируется выступление ведущих мировых ученых, проведение образовательных лекций, мастер классов, тренингов и мероприятий культурной программы. Основным мероприятием Форума станет ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов.
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