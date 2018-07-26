Cтранный динозавр поставил ученых в тупик

Исследовательская группа палеонтологов из Китая обнаружила оперенный хвост динозавра. Он оказался вмурован в кусок янтаря, а сам янтарь один из ученых случайно приметил на блошином рынке Мьянмы еще год назад, однако первые результаты исследования были опубликованы только на днях. Это, впрочем, неудивительно — теория о пернатых динозаврах может позволить ученым взглянуть на процесс эволюции под новым углом.

Год на раздумья

Целый год потребовался исследовательской команде, чтобы сделать необходимые выводы. Сейчас ученые почти уверены: хвост принадлежал не летающему динозавру, размер которого не превышал воробьиного. Возраст находки оценивается в 99 миллионов лет.

Анализ хвоста

Микроскопический анализ образца показал восемь позвонков середины (а может и конца) длинного, тонкого хвоста. Биологи предполагают, что общая длина хвоста составлялась из 25-30 позвонков. Удивительно, что находка такого уровня была сделана не в полевых исследованиях, а на обычном рынке. Впрочем, ученые давно знают о том, что застывший янтарь может стать бесценным кладезем информации — вспомните, хотя бы, сюжетную линию «Парка Юрского периода».

Кто это На основе структуры хвоста исследователи смогли сделать предположение и о его хозяине. Скорее всего, хвост принадлежал детенышу целурозавра. Этот подвид относится к более широкому классу тероподов, куда входят и давно вымершие тираннозавры, и современные птицы.

Точно не птица

Наличие шарнирного устройства позвонков в найденном образце позволило ученым исключить возможность того, что перья принадлежали какой-то доисторической птице. Современные птицы, как и ближайшие их предки из мелового периода, обладали совсем другой структурой хвоста, называемого пигостиль. Она позволяет перьям двигаться как единое целое.

Динозавр с перьями

Первые теории о существовании перьев у некоторых видов динозавров появились еще в 1990-м году. Однако, все найденные до этого образцы представляли собой либо целые крылья, либо значительную часть одного крыла. Считалось, что они принадлежат птицам эпохи динозавров.

Мечты о полете

В настоящем исследовании делается однозначный вывод: если подобные перья покрывали всю длину хвоста, то его владелец о небе мог бы только мечтать. Скорее всего, перья осуществляли сигнальную функцию или играли определенную роль в регуляции температуры тела.