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Первый пуск ракеты «Союз-5» состоится без корабля «Федерация»
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Первый пуск ракеты «Союз-5» состоится без корабля «Федерация» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Первый испытательный пуск новой российской ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» будет произведен без космического корабля «Федерация», как планировалось ранее, а, возможно, с коммерческим космическим аппаратом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
Ранее предполагалось, что в первый полет ракета «Союз-5» отправится с Байконура в 2022 году с безэкипажной версией «Федерации». Второй старт планировалось провести в 2023 году, когда корабль без космонавтов должен будет в автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции. Пилотируемый полет ожидается в 2024 году.
"Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» действительно будет осуществлен не с пилотируемым транспортным кораблем нового поколения «Федерация». Вопрос, касающийся полезной нагрузки для первого пуска «Союза-5», пока остается открытым. Не исключено, что это будет коммерческая полезная нагрузка", — сказали в корпорации.
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