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Российские ученые могут сделать прорыв в изучении мозга
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Российские ученые могут сделать прорыв в изучении мозга 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Ученые из Москвы и Санкт-Петербурга разработали уникальный сенсор для магнитоэнцефалографии — измерения магнитной активности головного мозга. Новый прибор, который создадут на его основе, увеличит точность исследований в несколько раз, снизив стоимость производства.
Магнитоэнцефалография позволяет на самой ранней стадии диагностировать такие заболевания как эпилепсия, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, у прибора есть исследовательский потенциал. Он позволит получить новые данные об устройстве мозга и процессах, протекающих в нем при мыслительной деятельности.
Основа современных магнитоэнцефалографов — сверхчувствительные сенсоры, для работы которых нужны сверхнизкие температуры. Их помещают в своеобразный термос с гелием, что делает оборудование получается очень громоздким и дорогим в эксплуатации. К тому же сенсоры невозможно поднести к голове человека ближе чем на три-четыре сантиметра. При этом в исследования вмешивается магнитное поле Земли, поэтому измерения приходится проводить в специальной магнитоизолирующей комнате. Лучшего способа у человечества нет, метод позволяет зарегистрировать всплески активности нейронных групп длительностью менее 10 миллисекунд с пространственным разрешением в несколько миллиметров.
Подобных установок в мире существует не более 400, ученые пытаются создать более компактную и дешевую МЭГ-систему, основанную на принципах взаимодействия магнитного поля с магнитными моментами атомов. Группа ученых из Высшей школы экономики (ВШЭ) и петербургского Физико-технического института имени Иоффе (ФТИ) совершила настоящий прорыв на этом направлении, сообщает газета «Известия».
"В ходе разработки атомарного магнитоэнцефалографа нам удалось сконструировать датчики, способные работать в магнитном поле Земли", — пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории атомной радиоспектроскопии ФТИ Антон Вершовский. По его словам, это позволит эксплуатировать прибор в обычных помещениях, без магнитной изоляции.
Руководитель проекта, директор Центра биоэлектрических интерфейсов ВШЭ Алексей Осадчий добавил, что новый прибор будет похож на головной убор профессора из фильма «Назад в будущее» — шлем, утыканный парой сотен сенсоров, похожих на большой сувенирный карандаш. Они расположатся не далее полусантиметра от головы, позволяя достичь большей детализации чтения сигналов.
Стоить прибор будет менее миллиона долларов, что в пять-семь раз дешевле существующих аналогов.
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