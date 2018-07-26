Американцы нашли способ бороться с пробками на дорогах

Американские ученые нашли способ с так называемыми фантомными пробками, которые возникают без каких-либо объективных причин.

Бороться с ними поможет адаптивный круиз-контроль. Для этого ученые совместно с автопроизводителями провели эксперимент. В котором участвовали почти четыре десятка машин.