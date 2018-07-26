Ещё
Американцы нашли способ бороться с пробками на дорогах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американцы нашли способ бороться с пробками на дорогах 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Американские ученые нашли способ с так называемыми фантомными пробками, которые возникают без каких-либо объективных причин.
Бороться с ними поможет адаптивный круиз-контроль. Для этого ученые совместно с автопроизводителями провели эксперимент. В котором участвовали почти четыре десятка машин.
В первом случае круиз-контроль работал, во втором — не работал, в третьем — работал не на всю мощь. В результате выяснилось, что влияние на дорожную ситуацию было самое внушительное именно в первой смоделированной ситуации, отмечает издание «Свободная пресса».
Национальная Служба Новостей: последние новости
«Роскосмос» начал работы по созданию ракеты «Союз-5» Эксперт объяснила происхождение чёрного цвета загадочного саркофага Сердюков отказался комментировать свадьбу с Васильевой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное293
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги41
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип399
Российских дачников ждет неприятный сюрприз166
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»95
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
02:16
Сердюков рассказал о свадьбе с Васильевой
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение