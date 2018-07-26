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Ученые РФ разработали самый точный в мире энцефалограф
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СМИ: российские ученые разработали самый точный в мире энцефалограф 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: The New England Journal of Medicine
Ученые Москвы и Петербурга разработали атомарные магнитные сенсоры для энцефалографа, прибора измеряющего магнитную активность мозга. Об этом пишет газета "Известия".
По данным издания, энцефалограф, в котором будут использованы подобные сенсоры, в несколько раз превзойдет по точности существующие аналоги. Также отмечается, что новая разработка "в разы" сократит стоимость прибора, что сделает его доступным более широкому кругу пациентов.
В газете добавили, что магнитоэнцефалография используется для диагностики множества заболеваний нервной системы, включая болезни Паркинсона и Альцгеймера. Также, считают эксперты издания, новый прибор сможет оказать содействие "прорыву" в области знаний о мозге человека.
Ранее сообщалось, что российские ученые планируют в течение пяти лет разработать вакцину от ВИЧ.
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