В России нашли нестандартный способ запуска наноспутников

Специалисты самарского ракетно-космического центра «Прогресс» разработали новейший способ доставки наноспутников на орбиту. Как рассказал врио гендиректора «Прогресса» Дмитрий Баранов , для отправки в космос спутники будут размещать в переходном отсеке ракеты класса «Союз-2», то есть они будут являться попутной нагрузкой при запуске более крупных грузов.

Отмечается, что такой способ еще никем не опробовался. При отделении разгонного блока он отстреливается от верхней ступени.

До этого момента наноспутники прикрепляли к специальной раме на разгонном блоке.