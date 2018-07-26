Учёные из Китая разработали новый высокоэффективный фотокатализатор для очистки воды

Группа учёных нефтяного университета в городе Чэнду провинции Сычуань, расположенного на юго-западе Китая , разработала новый экономичный и высокоэффективный фотокатализатор для очистки воды.

В результате четырехмесячных исследований учёные создали фотокатализатор, получивший название Reac-O2, который обладает большим коэффициентом поглощения видимого света. Согласно данным, у поверхности Земли видимое излучение составляет 43% солнечного света, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

При этом обычные фотокатализаторы могут разлагать органические загрязнители в сточных водах под воздействием ультрафиолетового света, который составляет лишь 4% солнечного спектра. Поэтому такой метод очистки воды широко не применяется из-за высокой себестоимости.

Разработанный же Reac-O2 может порождать активные формы кислорода, которые приводят к деградации загрязняющих веществ и превращению их в нетоксичные или малотоксичные низкомолекулярные вещества.

Отмечается, что в экспериментах новый фотокатализатор продемонстрировал высокую эффективность. Он способен в два раза сократить время очистки воды.

При этом, если очистка тонны сточных вод с применением традиционных технологий обходится в 17 юаней, то с новым фотокатализатором эти расходы можно снизить до 5 юаней.

Специалисты полагают, что Reac-O2 имеет большие перспективы на рынке. Уже известно, что сразу две компании в городе Чэнду выразили намерение сотрудничать с группой разработчиков Reac-O2.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае открылся центр обработки кухонных отходов при помощи тараканов.

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