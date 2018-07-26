Ещё
Учёные из Китая разработали новый высокоэффективный фотокатализатор для очистки воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учёные из Китая разработали новый высокоэффективный фотокатализатор для очистки воды 

Свободная пресса 1 час назад
Группа учёных нефтяного университета в городе Чэнду провинции Сычуань, расположенного на юго-западе Китая, разработала новый экономичный и высокоэффективный фотокатализатор для очистки воды.
В результате четырехмесячных исследований учёные создали фотокатализатор, получивший название Reac-O2, который обладает большим коэффициентом поглощения видимого света. Согласно данным, у поверхности Земли видимое излучение составляет 43% солнечного света, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
При этом обычные фотокатализаторы могут разлагать органические загрязнители в сточных водах под воздействием ультрафиолетового света, который составляет лишь 4% солнечного спектра. Поэтому такой метод очистки воды широко не применяется из-за высокой себестоимости.
Разработанный же Reac-O2 может порождать активные формы кислорода, которые приводят к деградации загрязняющих веществ и превращению их в нетоксичные или малотоксичные низкомолекулярные вещества.
Отмечается, что в экспериментах новый фотокатализатор продемонстрировал высокую эффективность. Он способен в два раза сократить время очистки воды.
При этом, если очистка тонны сточных вод с применением традиционных технологий обходится в 17 юаней, то с новым фотокатализатором эти расходы можно снизить до 5 юаней.
Специалисты полагают, что Reac-O2 имеет большие перспективы на рынке. Уже известно, что сразу две компании в городе Чэнду выразили намерение сотрудничать с группой разработчиков Reac-O2.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае открылся центр обработки кухонных отходов при помощи тараканов.
Новости Китая: Китайские учёные научились превращать воздух в бензин
О традициях, инновационных и военных разработках, событиях, экономическом развитии, культуре, истории и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня
Свободная пресса: последние новости
Ученые: на Луне несколько миллиардов лет назад могла быть жизнь Китай создаст космический аппарат для продления срока службы спутников на орбите В NASA заявили, когда на Луне появится первое поселение людей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип278
Российских дачников ждет неприятный сюрприз10
ЕС спасовал перед Трампом
Трамп передумал по поводу встречи с Путиным60
Порошенко расплылся в благодарностях перед США за Крым201
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение