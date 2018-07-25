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Жители Ленобласти смогут наблюдать самое продолжительное за последнее столетие лунное затмение
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Жители Ленобласти смогут наблюдать самое продолжительное за последнее столетие лунное затмение 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В ночь с 27 на 28 июля жителям Ленобласти можно будет наблюдать лунное затмение. В этот день можно будет рассмотреть Луну в телескопы во всей красе, а ещё полюбоваться Марсом в противостоянии, Сатурном и пролётом Международной космической станции.
27 июля жители Ленинградской области и Петербурга смогут, с 21:30, наблюдать восход Луны, Сатурн и пролёт Международной космической станции. И на 23:00 придётся максимальная стадия лунного затмения.
Лунное затмение — это момент попадания Луны в теневую площадь Земли. В этот период все три составляющие: Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии таким образом, что Земля не пропускает солнечный свет к своему спутнику. В период, когда происходит затмение, вы можно увидеть Луну в полностью затемнённом облике или же в частично затемнённом.
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