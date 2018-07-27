Черви-нематоды ожили после 40 тысяч лет в вечной мерзлоте

Круглые черви, хранившиеся в вечной мерзлоте около 40 тысяч лет, оказались живы. Удивительных существ обнаружили российские ученые, сообщает «Журнал Академии наук».

Исследователи собрали несколько образцов почвы в нижнем течении реки Колыма и в окрестностях реки Азалея. Возраст породы в первом случае составил примерно 30-32 тысячи лет, во втором — 40-42 тысячи (эпоха плейстоцена).

В отложениях нашли червей-нематод. Ученые поместили их в чашки Петри с питательной средой и в течение нескольких недель «размораживали» при температуре около 20 градусов по Цельсию. Через какое-то время черви начали подавать признаки жизни, двигаться и питаться.

Отмечается, что они установили рекорд по времени выживания в криогенной среде. Сейчас это — самые старые животные на Земле.

По внешним признакам исследователи определили, что черви относятся к разным семействам. Анализ 18S рРНК помог установить, что «гости из прошлого» принадлежат к родам Panagrolaimus и Plectus.

Ранее американские ученые смогли оживить бактерию еще более почтенного возраста — около 250 миллионов лет. Она находилась в капле воды внутри кристалла соли на глубине 500 метров.

Опыт с червями еще более важен. Возможно, он поможет понять, как сохранять в вечной мерзлоте человеческие тела. Ученые намерены выяснить, какие биомеханизмы задействуют нематоды и почему их ДНК не разрушается с течением тысячелетий.

Но у находки, как отмечают скептики, есть и «темная сторона» — сами того не желая, биологи могут выпустить на волю патогенные микробы, дремавшие во льдах со времен мамонтов и неандертальцев. Кроме того, возвращение канувших в лету экосистем, от бактерий до грибов и животных, может разрушительным образом сказаться на современных флоре и фауне.

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