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Карта древней Вселенной восстановлена с помощью «мёртвого» спутника
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Карта древней Вселенной восстановлена с помощью «мёртвого» спутника 

Реальный мир космоса 2 часа назад
Фото: Реальный мир космоса
Учёным удалось составить наиболее точную картину Вселенной спустя несколько сотен тысяч лет после Большого Взрыва. Данные были взяты на основе работы спутника Планк, который был запущен в космос девять лет назад и собирал информацию в течение четырёх лет.
Главной задачей этого космического аппарата являлась фиксация показателей свечения микроволнового фона. При этом, измерения производились с очень высокой точностью. Учёные считают, что после того, как в системе произошёл Взрыв, Вселенная начала очень быстро расширяться и так сильно растянула волны света, что они дошли до нас только сейчас.
Несмотря на то, что аппарат закончил свою миссию пять лет назад, учёные опубликовали карту древнейшей Вселенной только недавно. Как оказалось, они не пытались скрыть от общественности что-то страшное, напротив, хотели создать более реальную и детализованную карту высокого качества, так как некоторые данные, так и остались недоступными. Теперь исследователи смогли получить и обработать данные о поляризации и температурном режиме, однако, множество вопросов о тайнах развитии Вселенной остаются загадкой и вряд ли будут раскрыты в полном объёме в ближайшее время.
Учёные отметили, что им удалось найти подтверждение наличия тёмной энергии и тёмной материи. Кроме того, расширение Вселенной продолжает происходить и сейчас, со скоростью в 67,4 км/c/Мпк.
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