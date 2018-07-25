Жизнь на поверхности Титана: реальность или же вымышленный факт?

Очередные исследования указывают на то, что в самых глубоких кратерах на поверхности спутника Юпитера могут находиться вещества, которые доказывают наличие жизни.

Как известно, для того, чтобы на планете могла существовать жизнь, нужно, чтобы вода на её поверхности находилась в жидком состоянии. Что касается Титана, то он находится очень далеко от нашего главного Небесного Светилы, поэтому температура на его поверхности очень низкая. Однако, внимательно проанализировав информацию от нескольких космических аппаратов, учёные Университета Западного Онтарио решили, что есть смысл начать искать воду в жидкой форме в местах извержения криовулканов, а также внутри самих кратеров. Хотя, в углеродных морях наличие воды маловероятно.

Однако, один из участников исследования заявил, что на поверхности Титана были обнаружены толины, которые, как известно, вступая в реакцию с водой образовывают аминокислоты. А ведь это оставляющие белка, а значит — жизни. Поэтому, если доказать наличие жидкой воды на Титане удастся, значит вероятность того, что на спутнике есть жизнь вырастет в несколько раз. Исследования в этом направлении продолжаются.