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В крымской пещере нашли кости древней саблезубой кошки
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В крымской пещере нашли кости древней саблезубой кошки 

Мир24 1 час назад
Ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН заявили миру о редкой находке. В Крыму во время исследования пещеры, обнаруженной в районе строительства федеральной трассы «Таврида», специалисты наткнулись на кости смиладона — вымершего вида саблезубой кошки. Она жила на Земле около 800 тыс. лет назад.
В частности, был найден один зуб и фрагменты нижней челюсти животного. По словам ученых, это очень интересная находка, которая говорит о том, что обнаруженная фауна достаточна древняя. Ранее здесь были выкопаны кости древнего гигантского носорога, останки медведей, лошадей и древних слонов. Исследователи считают, что в пещеру они могли быть занесены хищниками, например, древними гиенами.
Строительные работы на участке трассы «Таврида» приостановлены до тех самых пор, пока ученые не завершат изучать данное место. Они считают, что пещера поможет им понять, каким был Крым до ледникового периода. Намечены полномасштабные экспедиционные работы. То, что происходило до этого, было лишь разведкой. Специалисты намерены детально исследовать этот уникальный объект.
Тем временем ученые из Института археологии Российской академии наук обнаружили под Суздалем редкую древнерусскую печать. Предмет сделан из свинца. Предполагается, что она принадлежала личному советнику местного князя или высокопоставленному церковнослужителю, жившему в начале XII века.
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