LIVE: запуск ракеты «Falcon 9» со спутниками «Iridium NEXT»

Запуск ракеты произведут со стартового комплекса SLC-4E базы Ванденберг. Аппараты «Iridium NEXT» (56—65) будут выведены на низкую околоземную орбиту.

Напомним, они представляют собой второе поколение коммуникационных спутников компании «Iridium Communications Inc.», которые заменят используемую сейчас группировку спутников «Iridium»

Космический аппарат «Iridium NEXT» создан на базе платформы ELiTeBus компанией Thales Alenia Space . Масса одного аппарата — 860 кг. Всего намерены построить 81 спутник данной серии, из которых в космосе будут действовать 75. Часть останется в резерве.