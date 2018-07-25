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Загадочным волнам гравитации над Антарктикой нашли объяснение
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Загадочным волнам гравитации над Антарктикой нашли объяснение 

Мир24 2 часа назад
Долгое время природа атмосферных гравитационных волн, загадочно появляющихся в небе над Антарктикой, оставалась неясной. Однако ученым из Университета Колорадо в Боулдере удалось раскрыть этот секрет, передает EurekAlert.
Много лет ученые-физики вели наблюдения на антарктической станции Макмердо. Два года назад они установили, что в высших слоях атмосферы Земли регулярно, раз в три или десять часов, появляются 2000-километровые волны. Впоследствии исследователи обнаружили еще один тип гравитационных волн в стратосфере длиной порядка 400 метров.
Это помогло вычислить механизм образования более крупных и высоких волн. Его суть состоит в том, что стратосферные волны, которые образуются при обтекании воздушными потоками горных склонов, разрушаясь, выбрасывают энергию в верхние слои атмосферы, порождая гигантские гравитационные колебания. При этом ученые не исключают, что гравитационные волны регенерирует полярный вихрь, возникающий над Южным полюсом в зимнее время года.
Эксперты надеются, что эти исследования помогут им лучше понять связи между слоями атмосферы Земли. В октябре этого года глава исследовательской группы Чинджао Чу с двумя студентами планирует отправиться на станцию Макмердо для дальнейших опытов.
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