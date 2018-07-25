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ИB научился распознавать птиц по пению
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Искусственный интеллект научился распознавать птиц по пению 

Gizmonews 1 час назад
Фото: Gizmonews
Команда исследователей в рамках программы под названием Bird Audio Detection challenge сумела научить искусственный интеллект распознавать птиц на основе их пения. Новая функция позволит рассчитать ореол проживания птиц определенного вида в разных частях мира.
Это необходимо для того, чтобы проследить тенденции к исчезновению птиц и принятию мер по сохранению популяций в некоторых регионах. Данные показатели важны, учитывая размах вырубки лесов, сельского хозяйства и тенденции изменения климата. В процессе работы специалистами было задействовано 30 программ на базе машинного обучения, которые практиковались на записях пения из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. На данной территории сосредоточено огромное количество разнообразных пернатых, а их звуки не смешиваются с рокотом человеческой деятельности по причине полного отсутствия последней.
В рамках тестов искусственный интеллект продемонстрировал точность распознавания в 89%. Сейчас ИИ не способен превзойти возможности людей-орнитологов, которые определяют птиц по пению, однако нейросеть можно использовать в любых уголках мира — она может работать круглосуточно и при любых погодных условиях. Конечно, возможно, что по прошествии некоторого времени система сможет похвастаться результатом лучшим, чем у специалистов.
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