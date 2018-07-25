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Опубликованы переговоры с «Аполлоном‐11» во время миссии на Луне
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Опубликованы переговоры с «Аполлоном‐11» во время миссии на Луне 

360tv.ru 38 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Спустя 49 лет после того, как человек высадился на поверхность Луны и благополучно вернулся на Землю, космическое агентство NASA оцифровало и опубликовало 19 часов переговоров с Землей, записанных на «Аполлоне 11» во время их миссии.
Сотни записей разговоров между летными диспетчерами и другими группами, поддерживающими миссию, шли каждую минуту по сложной системе внутренней связи. Прослушать полную «аудиозапись» миссии можно здесь.
«Важная восьмидневная миссия Армстронга, Олдрина и Майкла Коллинза круглосуточно поддерживалась с Земли управлением полетами и другими коммуникационными системами по всему миру», — рассказали в NASA.
Тройка исследователей стартовала на Луну в 09:32 16 июля 1969 года из космического центра «Кеннеди» во Флориде. 20 июля они приземлились на спутник. В 13:54 21 июля группа стартовала на Землю и в 12:50 24 июля они, согласно плану, оказались в Тихом океане.
Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался два часа 31 минуту 40 секунд. Первым человеком, ступившим на Луну, стал Нил Армстронг. Это произошло 21 июля в 02:56. Через 15 минут к нему присоединился Олдрин.
Разговоры Луна — Земля происходили над так называемыми «циклами связи». Общение «воздух-земля» между экипажем «Аполлона-11» и управлением полетом были выпущены для СМИ и общественности, поскольку таким образом NASA выполнило давнюю обязанность поделиться «историческим событием» с американской общественностью, уточнили в организации.
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