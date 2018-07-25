Опубликованы переговоры с «Аполлоном‐11» во время миссии на Луне

Спустя 49 лет после того, как человек высадился на поверхность Луны и благополучно вернулся на Землю, космическое агентство NASA оцифровало и опубликовало 19 часов переговоров с Землей, записанных на «Аполлоне 11» во время их миссии.

Сотни записей разговоров между летными диспетчерами и другими группами, поддерживающими миссию, шли каждую минуту по сложной системе внутренней связи. Прослушать полную «аудиозапись» миссии можно здесь.

«Важная восьмидневная миссия Армстронга , Олдрина и Майкла Коллинза круглосуточно поддерживалась с Земли управлением полетами и другими коммуникационными системами по всему миру», — рассказали в NASA.

Тройка исследователей стартовала на Луну в 09:32 16 июля 1969 года из космического центра «Кеннеди» во Флориде. 20 июля они приземлились на спутник. В 13:54 21 июля группа стартовала на Землю и в 12:50 24 июля они, согласно плану, оказались в Тихом океане.

Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался два часа 31 минуту 40 секунд. Первым человеком, ступившим на Луну, стал Нил Армстронг. Это произошло 21 июля в 02:56. Через 15 минут к нему присоединился Олдрин.

Разговоры Луна — Земля происходили над так называемыми «циклами связи». Общение «воздух-земля» между экипажем «Аполлона-11» и управлением полетом были выпущены для СМИ и общественности, поскольку таким образом NASA выполнило давнюю обязанность поделиться «историческим событием» с американской общественностью, уточнили в организации.