Завтра пройдет самое длинное кровавое лунное затмение

Завтра, 27 июня, состоится одно из самых долгих лунных затмений за последние 100 лет. Уникально оно еще и тем, что жители России смогут увидеть его при ясной погоде.

Затмение будет длится почти шесть часов, что делает его самым длинным лунным затмением за последние 100 лет.

Напомним, что лунное затмение наступает когда Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землей. Лунное и солнечное затмение очень похожи. Во время солнечного Луна проходит между Землей и Солнцем, и закрывает последнее.

Лунное затмение можно наблюдать на всем полушарии Земли, где на момент затмения Луна находится над горизонтом. Вид затемненной Луны будет практически одинаковый со всех точек нашей планеты. В этом и состоит одно из главных различий лунного и солнечного затмения, так как второе видно лишь на конкретных территориях.

Во время затмения Луна становится темно-бардового цвета. Астрономы объясняют, что это происходит из-за того, что даже во время затмения Луна продолжает освещаться.

Солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере нашей планеты и за счёт этого рассеяния частично достигают спутника. А так как атмосфера Земли наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти лучи в большей мере достигают поверхности Луны при затмении, что и объясняет окраску лунного диска.

В России лучше всего затмение будет видно на юге Европейской части ( Ставрополь , Кавказ). Ниже показана карта хода лунного затмения с указанием времени для всей России.

Если вы находитесь не в России, то лунное затмение особенно хорошо будет заметно в Восточной Африке, на Ближнем Востоке и Центральной Азии. Хороший обзор будет и в Антарктиде, где сейчас находятся несколько международных команд ученых.

Европа, Восточная Азия и Индонезия смогут увидеть частичное лунное затмение.

Завтра, 27 июля, примерно в 20:00 по московскому времени уже будут видны полутеневые фазы лунного затмения. Полное затмение состоится в 23:22 по московскому времени и продлится до 02:29 следующего дня.