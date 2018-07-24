Япония будет устраивать звездопад по требованию

Японцы научились устраивать звездопад «по требованию», сообщает газета The Japan Times. Первый искусственный метеорный поток можно будет наблюдать уже в 2020 году.

Для этого компания ALE Co. в Токио разрабатывает крошечные шарики, имитирующие метеоры. Первый спутник с запасом «падающих звезд» планируется запустить в космос уже к марту 2019 года, второй — в середине 2019 года. Каждый спутник сможет доставить на орбиту около 400 крошечных шаров. «Выброшенные» им шары будут светиться, когда они попадут в атмосферу, имитируя звездопад. Предполагается, что каждая «звезда» будет сиять несколько секунд, прежде чем полностью сгореть.

Сами спутники смогут оставаться в космосе около двух лет. Компания также изучает возможность использования их (которые уже не работают) для создания гигантских искусственных звезд в космосе.

Первый звездный дождь «пройдет» весной 2020 года в городе Хиросима.

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