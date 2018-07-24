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Учёные разработали роботов для нужд госучреждений
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Учёные разработали роботов для нужд госучреждений 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Российские инженеры разработали инновационные автоматизированные машины для нужд госучреждений, сообщает «Русская планета».
О каких конкретно ведомствах идёт речь, не уточняется, однако известно, что предложенные роботы могут передвигаться по труднодоступным поверхностям и даже преодолевать препятствия. Машины стоят на четырёх опорах, благодаря чему могут перемещаться в горах и подниматься вверх.
Предполагается, что эксперты создадут целую серию из подобных роботов, которые будут отвечать требованиям различных государственных учреждений. На данный момент такие разработки имеют свои зарубежные аналоги — в западных странах подобные машины, как правило, создают для нужд военных.
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