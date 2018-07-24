Ещё
Астероидов вокруг Земли становится всё больше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астероидов вокруг Земли становится всё больше 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
В настоящее время учёным известно около восемнадцати тысяч различных околоземных объектов, которые находятся в радиусе двухсот километров вокруг Солнца. Однако, это число неумолимо растёт, так как в среднем в неделю эксперты открывают ещё около сорока новых космических тел.
Недавно НАСА опубликовало очень занимательный ролик, который наглядно показывает, сколько на самом деле космических тел находится вокруг нашей планеты. Конечно же, создатели видеозаписи несколько приукрасили ролик, так как на самом деле диаметр большинства объектов намного меньше, чем нам его показали.
Отметим, что НАСА разработала и уже запустила в работу специальную систему, которая позволяет обнаруживать новые околоземные объекты в автоматическом режиме и следить за их траекторией. Если будет замечена какая-либо угроза для нашей планеты, то данные моментально поступят в Пентагон, даже если независимые обсерватории ещё не успеют подтвердить наличие опасного объекта. Конечно же, что именно предпримут спецслужбы в таком случае — пока неясно, однако можно смело говорить о том, что человечество становится всё более подготовленным к неожиданностям из космоса.
Реальный мир космоса: последние новости
Галактика Андромеды поглотила сестру Млечного пути Была ли жизнь на Луне? НАСА раскрыла подробности путешествия зонда Parker к Солнцу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам188
Путин дал добро на новый мегамост444
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой18
Россиян лишат желания иметь валюту173
Умер советник Путина42
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение