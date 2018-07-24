Астероидов вокруг Земли становится всё больше 

В настоящее время учёным известно около восемнадцати тысяч различных околоземных объектов, которые находятся в радиусе двухсот километров вокруг Солнца. Однако, это число неумолимо растёт, так как в среднем в неделю эксперты открывают ещё около сорока новых космических тел.
Недавно НАСА опубликовало очень занимательный ролик, который наглядно показывает, сколько на самом деле космических тел находится вокруг нашей планеты. Конечно же, создатели видеозаписи несколько приукрасили ролик, так как на самом деле диаметр большинства объектов намного меньше, чем нам его показали.
Отметим, что НАСА разработала и уже запустила в работу специальную систему, которая позволяет обнаруживать новые околоземные объекты в автоматическом режиме и следить за их траекторией. Если будет замечена какая-либо угроза для нашей планеты, то данные моментально поступят в Пентагон, даже если независимые обсерватории ещё не успеют подтвердить наличие опасного объекта. Конечно же, что именно предпримут спецслужбы в таком случае — пока неясно, однако можно смело говорить о том, что человечество становится всё более подготовленным к неожиданностям из космоса.