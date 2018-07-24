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Царь-бомба против Марианской впадины: опубликовано видео уникального эксперимента
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Царь-бомба против Марианской впадины: опубликовано видео уникального эксперимента 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам ученых, такой эксперимент никак не повлияет на нас. Ядерная зима человечеству не грозит.
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу в самой глубокой точке земного шара? Этим вопросом задались авторы научно-популярного канала Kurzgesagt. И оказалось, что никакие цунами и прочие катаклизмы не смоют ни Японию, ни США, ни любую другую страну.
Самую мощную ядерную бомбу — АН602, а точнее ее 20-килотонный «урезанный» образец взорвали в 1962 году. Ударная волна от этого взрыва трижды обогнула Землю, а грибовидное облако поднялось на высоту в 56 километров. Но что будет, если мы взорвем аналогичный заряд на дне Марианской впадины, под давлением в тысячу атмосфер?
Оказалось, что ровным счетом ничего не будет. Ударная волна под действием огромного давления воды остановится так же быстро, как и появилась. По словам ученых, после взрыва образуется огромный газовый пузырь (ведь взрыв, грубо говоря, нагревает воду и она начинает испаряться). Однако, максимально, диаметр его составит около одного километра.
Он начнет постепенно ослабевать и до поверхности не дойдет практически ничего. То есть цунами никому не грозят. Да и землетрясения, по словам ученых, тоже. Ведь большая часть энергии все равно уйдет в воду, а на земную кору придется только небольшая ее часть.
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