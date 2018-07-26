Российские ученые обнаружили новый минерал в метеорите

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург ) совместно с коллегами из Новосибирска Улан-Удэ обнаружили новый минерал в железном метеорите Уакит (по названию поселка Баунтовском эвенкийском районе Бурятии ), который был найден в 2016 году. Открытие представили на Собрании международного метеоритного общества, которое впервые в России в эти проходит в Москве , сообщили в четверг в пресс-службе вуза. Минерал состоит из нитрида ванадия.

По словам профессора УрФУ Виктора Гроховского, чтобы доказать находку нового вещества или минерала, необходимо было получить данные о его кристаллической структуре. «Поскольку размер астиц уакитита очень мал и составляет порядка 1-5 микрона, исследовать его структуру традиционным методом рентгенографического анализа было невозможно», — приводит пресс-служба слова профессора.

Для изучения материала в УрФУ была создана специализированная лаборатория Extra Terra Consortium, которая занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. Кроме того, в этом году в уральском вузе планируют запустить первую в России магистратуру по изучению приборов и методов космической минералогии.