Океаны оказались под угрозой скорой глобальной катастрофы

Ученые Кардиффского университета выяснили, что если объем выбросов углекислого газа останется прежним, то к 2100 году закисление (ацидификация) океанов достигнет беспрецедентного в истории человечества уровня. Согласно оценкам исследователей, рН морской воды опустится ниже 7,8, чего не наблюдалось в течение последних 14 миллионов лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

При закислении океана происходит снижение показателя кислотности рН, что вызвано растворением в морской воде углекислого газа из атмосферы. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, скорость закисления на сегодняшний день является максимальной за последние 300 миллионов лет. Это угрожает существованию коралловых рифов и животных, имеющих раковины, а также может привести к исчезновению современных морских экосистем.

Ученые проанализировали изменения в кислотности Мирового океана, происходившие в течение 22 миллионов лет. Для этого они изучили окаменелости раковинных морских животных, которые обитали в приповерхностных морских водах. Химический состав раковин помог определить рН в различные периоды времени. Эти данные были объединены с показателями уровней атмосферного углекислого газа, что позволило предсказать уровень ацидификации в будущем.

Оказалось, что к 2100 году, если темпы выбросов парниковых газов сохранятся, концентрация углекислого газа достигнет 930 частей на миллион по сравнению с нынешними 400 частями на миллион. Это соответствует снижению величины водородного показателя с 8,1 до 7,8. По словам исследователей, такое наблюдалось в последний раз только в эпоху миоцена, когда средняя температура атмосферы Земли была на три градуса Цельсия выше, чем сейчас. Однако сейчас закисление происходит не в результате естественного цикла, а в результате деятельности человека, что было доказано климатическим исследованиями.