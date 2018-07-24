Роскосмос увеличит количество спутников мониторинга МЧС России до 13

В настоящее время МЧС располагает 8 спутниками космического мониторинга.

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