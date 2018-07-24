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Роскосмос увеличит количество спутников мониторинга МЧС России до 13
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Роскосмос увеличит количество спутников мониторинга МЧС России до 13 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Количество спутников космического мониторинга МЧС России вырастет до 13, заявил во вторник глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе селекторного совещания в МЧС.
"Для повышения оперативности получения данных Роскосмос планирует увеличение спутниковой группировки МЧС до 13 единиц", — сказал Зиничев, отметив, что к концу 2019 года в эксплуатацию планируется ввести семь центров приема и обработки информации.
В настоящее время МЧС располагает 8 спутниками космического мониторинга.
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