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Самая быстрая вращающаяся «гантель» в мире поможет в изучении квантовой механики
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Самая быстрая вращающаяся «гантель» в мире поможет в изучении квантовой механики 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Специалисты лаборатории Университета Пердью создали самый быстро вращающийся искусственный объект. Микроскопический ротор состоит из двух наночастиц кремнезёма, склеенных вместе в виде «гантели». «Ударив» по ней лазерным лучом учёные заставили объект вращаться со скоростью 60 миллиардов оборотов в минуту.
Чтобы наногантель могла свободно вращаться, исследователи поместили объект в вакуумную камеру и подняли его «в воздух» при помощи оптического пинцета. Этот оптический инструмент позволяет манипулировать микроскопическими объектами с помощью лазерного света ("Вести. Наука" (nauka.vesti.ru) уже не раз рассказывали о подобных физических экспериментах).
В данном случае установка позволила учёным с помощью лазерного луча, направленного снизу вверх на «гантель», создать отталкивающую силу, которая и подняла объект «в воздух».
Затем исследователи заставили объект вибрировать при помощи всё того же лазера, свет которого был линейно поляризован. Круговая поляризация света заставила «гантель» вращаться.
В итоге учёные ускорили вращение «гантели» до 60 миллиардов оборотов в минуту! И это в 100 раз быстрее предыдущего рекорда по созданию быстровращающегося искусственного объекта. В прошлый раз, напомним, успеха добились учёные из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии. Специалисты тогда использовали единичную частицу в аналогичной установке.
Если говорить о цели создания подобных систем, то они, как говорят учёные, могут помочь специалистам изучить микромир, где главенствуют законы квантовой физики.
Так, вращение крошечных объектов может помочь исследователям измерить и исследовать явление вакуумного трения (вращение объекта из-за него должно замедляться). «Гантели» также могут использоваться в качестве крутильных весов. Используя эти чувствительные «датчики», физики смогут изучать самые разные процессы, которые происходят в вакууме, а также гравитацию.
"Люди считают, что в вакууме ничего нет, но благодаря физике мы знаем, что он не пустой, — поясняет автор исследования Тунцан Ли (Tongcang Li). — Существует много виртуальных частиц, которые могут появляться на короткое время и затем исчезать. Мы хотим выяснить, что на самом деле происходит, и поэтому мы хотим создать наиболее чувствительные крутильные весы".
Авторы работы подробнее рассказали о самой быстровращающейся «гантели» в статье издания Physical Review Letters.
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