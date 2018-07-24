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Ученые прогнозируют сбои в работе спутников и GPS из-за магнитной бури
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Ученые прогнозируют сбои в работе спутников и GPS из-за магнитной бури 

РИА Новости Крым 51 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. На Земле 24 июля началась магнитная буря. Несмотря на то, что астрономы оценивают ее как слабую, она станет одной из самых продолжительных и продлится два-три дня. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий научного сотрудника крымской астрофизической обсерватории РАН Юрий Цеп.
"Максимум бури достигнет в послеобеденный период, после 14-16 часов и будет длиться на этом уровне несколько часов. Единственная особенность — это будет длительное событие. Есть высокая вероятность, что магнитная буря будет длиться два— три дня", — сказал он.
Ученый отметил, что в этот период могут возникнуть незначительные сбои в работе электронных устройств. Однако проблем с мобильной связью, по его словам, быть не должно. В то же время геомагнитные колебания будут ощущаться и метеозависимыми людьми.
"Мы защищены магнитосферой, она служит своеобразным щитом: даже в случае достаточно сильных магнитных бурь магнитное поле меняется менее чем на 1%. Можно ожидать, что люди, которые являются метеочувствительными, могут это почувствовать. В этот период могут возникнуть сбои работы электронных устройств, различных спутников, могут сбои небольшие сбои произойти в GPS-системе. Что касается мобильных телефонов или аппаратуры, никаких происшествий особенностей сбоев в работе аппаратуры ожидать нам не предстоит", — сообщил Цеп.
Астрофизик также назвал магнитные бури нормальной ситуацией, добавив, что солнечная активность в последние годы существенно снизилась.
"Практически 50% нашего времени мы проводим в ситуации, когда существуют магнитные бури. Это нормальная, штатная ситуация. Активность Солнца меняется с периодом в 11 лет, и на данный момент число вспышек в этом, 24 —ом цикле, было в 1, 5 раза меньше, чем в предыдущем. Солнце стало менее активным, и в связи с этим есть предположения о возможности существования малого ледникового периода в будущем", — заключил он.
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