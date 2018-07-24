Марсианская пыльная буря, в которой погибает Opportunity, охватила всю планету

С помощью камеры высокого разрешения HRSC космический аппарат Mars Express, принадлежащий Европейскому космическому агентству , в апреле текущего года зафиксировал мощную пыльную бурю в районе марсианской полярной шапки. Пыльные бури — характерное явление для Марса в это время года. После сравнительно небольшой апрельской бури в мае разразился гораздо более сильный ураган, охвативший в последующие недели практически всю планету. В результате него поднятые ввысь огромные массы песка стали препятствовать проникновению солнечного света к поверхности Красной планеты.

Причина марсианских глобальных пыльных бурь — сближение планеты с Солнцем, что вызывает значительные скачки температуры, приводящие к усилению ветров, поднимающих с поверхности клубы пылевых частиц. Некоторые из них достигают размера 0.01 мм.

Как показывают снимки, пылевые бури на Марсе по интенсивности и продолжительности выглядят весьма впечатляюще, при этом уступая по силе нашим земным ураганам, в частности, по скорости — почти вдвое.

Более полную картину пыльных бурь помогает формировать марсоход Opportunity, который в отличии от Mars Express, ведущего съемку с околомарсианской орбиты, находится буквально в «гуще событий», наблюдая за происходящим с поверхности, благодаря своей ядерной батарее. Полученные уникальные кадры помогают лучше понять причины глобальных штормов, что очень важно для участников будущих марсианских миссий.