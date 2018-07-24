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Китай создаст космический аппарат для продления срока службы спутников на орбите
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Китай создаст космический аппарат для продления срока службы спутников на орбите 

Свободная пресса 51 минуту назад
Китайские инженеры приступили к разработке уникального космического аппарата, который позволит продлить срок службы перспективных спутников на орбите.
При помощи механической руки-манипулятора указанный космический аппарат сможет «поймать» спутник и затем нести его для поддержания первоначальной орбитальной позиции, передаёт агентство «Синьхуа».
По словам главного конструктора аппарата, в сравнении с зарубежными исследованиями, фокусирующими внимание на решении проблемы дозаправки спутников, у которых заканчивается топливо, китайский вариант намного проще и эффективнее.
Создание такого аппарата, как ожидается, завершится уже в ближайшие два года.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в ближайшее время Китай запустит первый спутник своей глобальной системы спутниковой связи, получившей название «Сухонос».
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