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Глава NASA назвал космос лучшей площадкой для переговоров США и России
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Глава NASA назвал космос лучшей площадкой для переговоров США и России 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Лучшая площадка для диалога России и США в условиях санкций — это космос. Такое заявление сделал глава NASA Джеймс Брайденстайн. По его словам, американские астронавты и российские космонавты зависят друг от друга на МКС, и там разногласиям — не место.
В 2011 году после прекращения полетов шаттлов у NASA остался единственный вариант для доставки астронавтов на МКС и их возвращения — это российские космические корабли «Союз», напоминает телеканал «Россия 24». В прошлом году американская сторона потратила 375 миллионов долларов на соглашение, которое позволило получить пять дополнительных мест на «Союзах» до 2019 года включительно.
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