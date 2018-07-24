Глава NASA назвал космос лучшей площадкой для переговоров США и России

Лучшая площадка для диалога России США в условиях санкций — это космос. Такое заявление сделал глава NASA Джеймс Брайденстайн. По его словам, американские астронавты и российские космонавты зависят друг от друга на МКС, и там разногласиям — не место.

В 2011 году после прекращения полетов шаттлов у NASA остался единственный вариант для доставки астронавтов на МКС и их возвращения — это российские космические корабли «Союз», напоминает телеканал «Россия 24». В прошлом году американская сторона потратила 375 миллионов долларов на соглашение, которое позволило получить пять дополнительных мест на «Союзах» до 2019 года включительно.