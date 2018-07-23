Останки гигантского динозавра нашли в Аргентине

На северо-западе Аргентины обнаружены останки неизвестного динозавра. Десятиметровый монстр жил около 200 миллионов лет назад. Об этом сообщает «МИР 24».

С находки в буквальном смысле сдувают пылинки: палеонтологи уверены, что она перевернула представления об эволюции рептилий. Ранее считалось, что первые огромные животные жили в знаменитом Юрском периоде. Но этот гигант ходил по земле на 30 миллионов лет раньше.

По словам исследователей, динозавр ел траву и весил около десяти тонн. По сравнению с потомками — настоящий малыш, но для тех времен — самое большое сухопутное животное на планете.

«Мы нашли две части скелета. И они гораздо больше скелетов известных динозавров того времени. Одни только ноги в три раза длиннее. Поэтому мы можем говорить о том, что это первый гигантский динозавр на нашей планете», — заявляют ученые.

Добавим, что потомки «первого гиганта» — динозавры Юрского периода — весили уже 70 и даже 100 тонн.

Недавно американские палеонтологи смогли идентифицировать динозавра, останки которого были обнаружены в национальном парке «Великая лестница» в штате Юта. Для этого им потребовалось десять лет исследований. У фрагментов скелета были необычные особенности, которые озадачили ученых — так, на его голове находились рога и шипы, тогда как большинство его сородичей «щеголяли» гладкой броней.

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