Китайские учёные нашли в янтаре останки древнейшей змеи

США и Китайские учёные совместно со своими коллегами из Канады Австралии обнаружили два кусочка янтаря, в одном из которых содержались останки небольшой змеи возрастом около 99 млн лет.

Оба кусочка янтаря были найдены ещё в 2016 году на севере Мьянмы . Сохранившаяся в одном из них древняя змея принадлежит к ранее неизвестному виду. Подобное открытие, по мнению экспертов, сделано впервые в мире, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

По данным издания, на реконструкцию трехмерной анатомической структуры скелета змеи при помощи микрокомпьютерной томографии ученым потребовалось чуть более года.

По словам одного из исследователей, а одном из двух кусочков янтаря нашли часть скелета маленькой змеи длиной 4,75 см. Но так как некоторые кости отсутствуют, то учёные предположили, что её общая длина должна достигать примерно 9,5 см.

В другом кусочке янтаря содержался фрагмент змеиной кожи с круглыми узорами. Исследователи полагают, что она принадлежала лесному хищнику размером примерно 60-70 см.

Кроме того, в обеих кусочках янтаря были обнаружены насекомые, останки растений и беспозвоночных. Это свидетельствует о том, что змеи жили во влажном и теплом тропическом дождевом лесу с пресноводной средой обитания. При этом некоторые леса находились вблизи морского побережья, доказательством чего является наличие морских остракод в найденном янтаре.

Древние змеи, судя по ранее найденным окаменелостям, жили в воде. Поэтому данная находка стала первым открытием вида змей, живших в прибрежном лесу Мезозойской эры.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Фермер из Китая нашёл окаменелости черепахи Юрского периода.

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