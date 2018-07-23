Марсоходу ищут имя

Европейское космическое агентство (ESA) сообщает о старте конкурса на лучшее название для российско-европейского марсохода. В 2020 году он отправится на поверхность Красной планеты для обнаружения форм жизни.

Он станет первым устройством, которое способно пробурить грунт планеты на глубину, достаточную для возможного обнаружения скрытой жизни.

«Ровер должен прибыть на Марс в марте 2021 года. Он исследует, как развивался Марс и могут ли быть там условия для жизни. Конкурс на лучшее имя для него был объявлен астронавтом ESA Тимом Пике», — говорится в сообщении агентства.