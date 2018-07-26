Чем угрожает Земле вода на Марсе?

Ученые предполагают, что подземное озеро залегает на глубине около полутора километров и имеет диаметр в 20 метров. Сам южный полюс Марса состоит в основном из льда и пыли.

Открытие сенсационное: ведь находка переворачивает все сложившиеся представления о Марсе и может указывать на наличие там жизни.

Источник: Global Look Press

Это подтверждает и Михаил Филоненко, член Национального географического общества, врач высшей категории, доктор медицинских наук.

— Безусловно, это говорит о том, что была жизнь на Марсе, и что сейчас там может существовать жизнь в форме неизвестных нам бактерий, но хуже — если в форме неизвестных нам вирусов. Поэтому если мы Земля посылает туда марсоходы, то надо, чтобы марсоходы оставались там, не возвращались обратно. Фотографировать, брать пробы, проводить там исследования, на Марсе, — можно. Но нельзя завозить это на землю. Или это должно быть так, чтобы марсоход, если он будет прилетать обратно, то только на околоземную орбиту. Известно, что очень многие бактерии и вирусы были занесены к нам на Землю с помощью метеоритов. И неизвестно, что может быть на Марсе. Марс очень близко, и он всегда будоражил людей… И не зря, — рассказал Филоненко в интервью Пятому каналу.

Источник: Global Look Press

Действительно, ранее ученые из Университетского колледжа Лондона изучили поведение микробов при экстремальных условиях. Они способны выживать не только на метеоритах, но и когда этот метеорит сталкивается с атмосферой. В этом случае у микроба меняется жесткость стенок и он становится очень прочным, утверждает доктор Рэйчел Хэзел.

Существует также теория, что жизнь на стерильных планетах могла зародиться благодаря кометам и астероидам, которые переносят бактерии. Это теория панспермии. В 2014 году в Институте микробиологии РАН продемонстрировали, что и жизнь на Земле могла зародиться подобным образом. Ученые с помощью биоспутника доказали, что при прохождении метеорита через разные слоя земной атмосферы небольшое количество бактерий все-таки выживает.

Источник: Global Look Press

А ранее доктор Ричард Хувер из НАСА опубликовал исследование двух метеоритов Ivuna и Orgueil. В них он обнаружил сложные нитевидные структуры, которые интерпретировал как окаменевшие следы цианобактерий. Не все ученые согласились с Хувером, однако доказательств того, что метеориты действительно способны переносить бактерии, все больше и больше.

Кроме того, по мнению Филоненко, наличие воды может указывать и на то, что раньше на Марсе была разумная жизнь.

— Я думаю, что там была разумная жизнь, но остались бактерии и вирусы, которые выжили после какой-то катастрофы, может быть, вселенского масштаба, может быть, катастрофа произошла именно на Марсе. Может, туда врезалось несколько метеоритов, может, сама атмосфера Марса была уничтожена как-то единовременно, а вода ушла под землю. Можно предположить, что Марс был такой же планетой, как Земля. Многое указывает на то, что там были реки, каналы, сооружения в виде пирамид, — утверждает он.

По мнению американских ученых, жизнь на Марсе была уничтожена загадочной планетой — планетой Икс или Нибиру. Более того, в геологической службе США утверждают, что эта планета сейчас приблизилась на опасно малое расстояние к Земле. Американцы считают, что нынешняя аномальная жара, землетрясения и наводнения — следствие влияния этой планеты.

Так что, возможно, через несколько миллиардов лет уже эволюционировавшие марсианские бактерии будут обнаруживать на Земле воду и гадать о ее происхождении. Но будем все-таки надеяться на благополучный исход, так как пока что российские астрономы считают, что приближение к нам таинственной планеты угрожает только магнитными бурями.

Маргарита Краева