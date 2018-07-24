На Марсе впервые зарегистрировали протонное полярное сияния

Американский искусственный спутник для исследования атмосферы Марса MAVEN впервые пронаблюдал уникальное явление солнечной системы. Это протонное полярное сияния на Марсе.

Помимо впечатляющего зрелища, это важное научное наблюдения, дающее возможность астрономам лучше понять механизмы взаимодействия солнечного ветра с атмосферой Марса и других планет в Солнечной Системе c газовыми оболочки. Подробный отчет об этом опубликован в журнале Nature Astronomy.

Протонные сияния — это всего лишь одна из разновидностей полярных сияний в атмосфере Земли, вызываемых потоками энергичных частиц, возникающее когда поток высокоэнергичных протонов попадает в атмосферу планеты и сталкивается с молекулами «земных» газов, ионизуя их. Если при этом протон захватит свободный электрон, то произойдет процесс перезарядки, с образованием нейтрального атома водорода Иногда эти атомы испускают фотоны и в небе видно свечение.

На Марсе же, который не имеет глобального магнитного поля и окружен обширной короной из нейтрального водорода, то протоны солнечного ветра, прошедшие процесс перезарядки в короне, могут проникнуть сквозь головную ударную волну и вступая во взаимодействие с атомами и молекулами атмосферных газов в нижней термосфере появляется свечение.

Но эта первое в истории Красной планеты зарегистрированное протонное сияние.