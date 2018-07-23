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Российские учёные разработают сервис по созданию трёхмерной модели человека
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Российские учёные разработают сервис по созданию трёхмерной модели человека 

Парламентская газета 56 минут назад
Отечественные учёные работают над созданием инновационного сервиса, который поможет в трёхмерном моделировании человеческой фигуры. Разработка окажется полезной для онлайн-магазинов, сообщает «Русская планета».
Устройство представляет собой комплекс по цветному сканированию, который может создать 3D-модель фигуры индивида. Такая трёхмерная «скульптура» поможет безошибочно заказывать размер одежды через Интернет, оформлять онлайн-заказы на индивидуальный пошив и изготавливать памятные сувенирные статуэтки.
Чтобы получить собственную трехмерную модель фигуры, человеку достаточно пройти процедуру сканирования всего один раз. Сам процесс не занимает много времени — благодаря встроенным датчикам вращающаяся рама считывает параметры тела всего за полминуты, ещё 60 секунд потребуется на трансформацию полученных сведений и создание электронной фигуры. В перспективе технология может быть задействована и в медицине — для изготовления трёхмерных протезов по индивидуальным параметрам пациента.
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