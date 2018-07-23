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Кислотность океана может побить рекорд, который держится 14 миллионов лет
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Кислотность океана может побить рекорд, который держится 14 миллионов лет 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Если выбросы углекислого газа на планете останутся на том же уровне, к 2100 году кислотность Мирового океана достигнет рекордного значения, его pH снизится до 7,8. Такой показатель не наблюдался со времен среднего миоцена, то есть за последние 14 миллионов лет. Исследование ученых, которые пришли к таким выводам, опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.
Кислотность океана характеризуется показателем pH, который связан с концентрацией ионов водорода в растворе — чем больше их концентрация, тем pH ниже. Последние время кислотность повышается из-за того, что в воде растворяется углекислый газ из атмосферы. Примерно треть углекислого газа, который высвобождается при сжигании угля, нефти и газа, оказывается в океане. С начала промышленной революции в океане растворилось около 525 миллиардов тонн CO2. Резкое повышение кислотности воды угрожает морской жизни: раковины некоторых животных уже растворяются, а многие коралловые рифы погибли из-за изменений среды.
В новой работе ученые восстанавливают историю кислотности океана и концентрации углекислого газа в атмосфере за последние 22 миллиона лет. Это удалось сделать благодаря исследованию окаменелостей крошечных морских обитателей, раковины которых чувствительны к параметрам окружающей воды. Авторы предсказывают, что если текущий темп выбросов CO2 в атмосферу сохранится, то его концентрация достигнет 930 частей на миллион к 2100 году, что более чем в два раза больше, чем сегодня. Соответственно, pH океана снизится с сегодняшних 8,1 до 7,8. Таких значений в истории не было со времен климатического оптимума среднего миоцена, когда температура на Земле была примерно на 3 °C выше вследствие естественных геофизических процессов.
«Текущий уровень pH в океане итак, по-видимому, наименьший за последние два миллиона лет, — говорит соавтор работы Кэрри Лир. — Для того, чтобы понять, что как такие условия повлияют на морские экосистемы, нужны длительные лабораторные и полевые исследования, а также дополнительное изучение окаменелостей».
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