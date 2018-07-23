Самый быстрый в мире двигатель сняли на видео

Ученые университета Пердью в Индиане испытали самый быстрый из существующих на Земле агрегатов — наночастица диоксида кремния в форме гантели вращается в вакууме со скоростью более 60 миллиардов оборотов в минуту. Краткий отчет об исследовании опубликовал портал Phys.org.

Самый быстрый в мире ротор диаметром 170 нанометров поместили в высокий вакуум. Оптическая ловушка из лазерного луча заставляет частицу парить в центре камеры. При линейной поляризации светового пучка «гантель» вибрирует, при круговой — вращается со скоростью, в 100 тысяч раз превышающей быстроту зубоврачебного сверла.

— Это устройство имеет много применений — например, материаловедение. С помощью ротора можно изучать поведение различных веществ в экстремальных условиях, — рассказал руководитель исследовательской группы, ассистент профессора физики и астрономии, электротехники и вычислительной техники Тонгчан Ли.

Свободно вращающийся ротор, известный как крутильные весы, с XVIII века применяется для измерения слабых сил и моментов. С его помощью был открыт закон взаимодействия двух покоящихся точечных зарядов (закон Кулона), измерены гравитационная постоянная и плотность Земли. Со временем наноротор поможет в изучении квантовой механики и свойств вакуума, считает Ли.