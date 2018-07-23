Туманность Андромеды оказалась галактическим каннибалом

Астрономы пришли к выводу, что около двух миллиардов лет назад Туманность Андромеды (М31) поглотила соседнюю галактику, которая по величине уступала лишь Млечному Пути и самой Туманности. В результате у M31 появилось разреженное гало из звезд, а остаток крупной галактики стал спутником и теперь известен как карликовая галактика M32. Результаты исследования изложены в журнале Nature Astronomy.

В прошлом во Вселенной был весьма распространен галактический «каннибализм», в ходе которого крупные звездные системы разрушали меньшие по размеру и поглощали их остатки. С течением времени из-за расширения Вселенной галактики оказываются все дальше друг от друга, поэтому такой «каннибализм» случается все реже. Подобные события проходили и в Местной группе галактик, куда сейчас входят крупные спиральные Млечный Путь и Туманность Андромеды, а также несколько десятков более мелких.

Астрономы давно обнаружили у Туманности Андромеды тусклое разреженное звездное гало, но думали, что это остаток десятков разрушенных в прошлом галактик. В новой работе астрономы при помощи компьютерного моделирования показали, что большинство светил в этой области — результат единственного события слияния. «Астрономы давно исследуют Местную группу — Млечный Путь, Андромеду и их компаньонов, — говорит соавтор работы Эрик Белл из Университета штата Мичиган в США . — Потрясающе осознавать, что раньше у Млечного Пути был большой сосед, о котором мы раньше ничего не знали».

Разрушенная галактика, получившая название M32p, должна была обладать массой около 2,5×1010 солнечных, что по крайней мере в 20 раз больше, чем у любой точно столкнувшейся с Млечным Путем галактикой (совсем недавно появилась гипотеза о столкновении с Сосиской близкой массы). Такая масса делает эту систему третьей по величине в Местной группе. Помимо того, что эта гипотеза объясняет гало у Туманности Андромеды, она также проливает свет на происхождение странной галактики M32, которая может быть неразрушенным ядром M32p. Сегодня М32 похожа на старую эллиптическую галактику, но в ней по-прежнему есть молодые звезды, к тому же это одна из самых компактных известных галактик, что делает ее исключительной.

Результаты авторов потребуют пересмотреть модели эволюции галактик, так как считалось, что в столкновении подобного масштаба спиральный узор галактики выжить не может, что приведет к формирования эллиптической звездной системы. Тем не менее, Андромеда по-прежнему обладает спиральными рукавами.

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