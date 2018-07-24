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Объяснено появление объекта у галактики Андромеды
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Объяснено появление загадочного объекта у галактики Андромеды 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Pixabay
Ученые Мичиганского университета (США) выяснили, что галактика Андромеды около двух миллиардов лет назад разорвала и поглотила другую крупную галактику. В результате появилась карликовая галактика-спутник, которая напоминала эллиптическую, но содержала молодые звезды. До сих пор ее происхождение было неясным, поскольку эллиптические галактики состоят преимущественно из старых звезд. Статья опубликована в журнале Nature Astronomy. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Галактика Андромеды (M31) является спиральной галактикой, напоминающей по форме Млечный путь, и удалена от Земли на расстояние 2,5 миллиона световых лет. Одним из компонентов ее структуры является звездное гало — невидимая часть, состоящая из разреженного горячего газа и звезд. Гало простирается далеко за пределы видимого диска галактики и, как считается, содержит остатки более мелких галактик, слившихся с основной.
Рядом по соседству с М31 находятся галактики-спутники — карликовые М32 и М110. Гравитационные силы обуславливают взаимодействие между галактикой Андромеды и спутниками, в частности, способствуют формированию приливных струй из звезд, медленно падающих на крупный диск. Сама М32 обладала признаками эллиптической галактики, однако точные обстоятельства ее появления не были известны.
Сходство между популяциями звезд в приливных структурах гало, а также другие особенности указывали астрономам на то, что в прошлом галактика Андромеды пережила крупное столкновение. Результаты моделирования показали, что М31 поглотила галактику M32p, масса которой приблизительно была равна 2,5 на 10 в 10-ой степени солнечных масс. M32p была третьей крупной галактикой в Местной группе, в которую также входит Млечный Путь. По мнению астрономов, М32, состоящая из относительно молодых звезд, является бывшим «ядром» M32p.
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