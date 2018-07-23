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Найдена погибшая галактика-близнец Млечного пути
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Найдена погибшая галактика-близнец Млечного пути 

Мир24 15 минут назад
Ученые обнаружили загадочную галактику, очень похожую на Млечный путь и буквально разорванную в клочья. Ее уничтожила наша ближайшая космическая соседка — галактика Андромеды, гласит новое исследование.
Компьютерное моделирование показало, что некогда погибшая галактика была третьей по величине в ближайшем к нам секторе Вселенной, сообщает The Independent.
Астрономы давно знали, что гало (невидимый компонент галактик, состоящий преимущественно из разреженного газа, звезд и темной материи) содержат остатки звездных скоплений, поглощенных своими собратьями. Но они полагали, что эти частицы настолько малы, что по ним нельзя узнать ничего определенного.
Исследования при помощи современных технологий помогли получить дополнительную информацию. Они показали, что Андромеда успела поглотить много галактик, а большинство фрагментов звезд некогда принадлежали одной системе.
Оказалось, что погибшую галактику можно назвать давно потерянным близнецом Млечного пути.
«Астрономы длительное время изучали Млечный путь, Андромеду и их соседей. Мы были шокированы, когда узнали, что у нашей галактики был масштабный собрат, о котором никто не подозревал», — отметил профессор Белл из Мичиганского университета.
Исследователи надеются, что новые данные помогут больше узнать о том, как развиваются и формируются галактики. Они также могут объяснить происхождение спутниковой галактики M32 близ Андромеды — возможно, это уцелевшая часть погибшей звездной системы. Ранее она казалась ученым очень странной — по форме она соответствовала старой эллиптической галактике, но в то же время содержала много новых звезд. Кроме того, M32 — одна из самых компактных во Вселенной, других таких, как она, не существует.
Ранее сообщалось, что специалисты обнаружили самую далекую радиогалактику, существовавшую в конце эпохи реионизации (550 — 800 миллионов лет после Большого взрыва). Такие образования являлись прародителями массивных эллиптических галактик.
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