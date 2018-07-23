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Ученые из университета «МИСиС» разработали метаматериал-диэлектрик
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Ученые из университета «МИСиС» разработали метаматериал-диэлектрик 

Управа района Якиманка 42 минуты назад
Фото: Управа района Якиманка
Коллектив ученых из лаборатории Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» под руководством доцента Алексея Башарина разработал метаматериал-диэлектрик, проинформировали 20 июля.
Открытие позволит создавать на его основе новейшие оптические устройства. Кроме того, разработанный метаматериал можно использовать в кремниевой нанооптике и солнечных батареях.
На официальном сайте университета сообщили, что работа над экспериментальной частью исследования продолжится совместно с Российской академией наук и зарубежными партнерами.
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