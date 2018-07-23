Ученые из университета «МИСиС» разработали метаматериал-диэлектрик

Коллектив ученых из лаборатории Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» под руководством доцента Алексея Башарина разработал метаматериал-диэлектрик, проинформировали 20 июля.

Открытие позволит создавать на его основе новейшие оптические устройства. Кроме того, разработанный метаматериал можно использовать в кремниевой нанооптике и солнечных батареях.