Ученые из университета «МИСиС» разработали метаматериал-диэлектрик 

Коллектив ученых из лаборатории Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» под руководством доцента Алексея Башарина разработал метаматериал-диэлектрик, проинформировали 20 июля.
Открытие позволит создавать на его основе новейшие оптические устройства. Кроме того, разработанный метаматериал можно использовать в кремниевой нанооптике и солнечных батареях.
На официальном сайте университета сообщили, что работа над экспериментальной частью исследования продолжится совместно с Российской академией наук и зарубежными партнерами.