Ещё
Создан самый быстрый двигатель во Вселенной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Россияне взбунтовались из-за нового налога

Создан самый быстрый двигатель во Вселенной 

Lenta.ru 45 минут назад
Физики Университета Пердью (США) создали самый быстрый искусственный ротор в мире, который представляет собой гантелевидную наночастицу. Она вращается в вакууме со скоростью более 60 миллиардов оборотов в минуту. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
«Гантель» была изготовлена из диоксида кремния и помещена в высокий вакуум, то есть вакуум, для которого показатель свободного пробега частицы намного больше размера среды (например, расстояния между стенками камеры). Давление в камере достигало 0,06 Па. Исследователи заставили частицу диаметром 170 нанометров левитировать в оптической ловушке, созданной с помощью лазера мощностью 500 милливатт (мВт). При линейной поляризации светового пучка «гантель» вибрировала, а при круговой — вращалась с частотой более одного гигагерц.
По словам ученых, ротор может использоваться как сверхчувствительный детектор для более точного измерения гравитационной постоянной и определения плотности Земли. По мере развития технологии «гантель» может стать полезной для изучения свойств вакуума и квантовых явлений, например, образования виртуальных частиц.
Виртуальная частица представляет собой квантовую флуктуацию, для которой характерны некоторые свойства реальных частиц. Ее существование определяется принципом неопределенности Гейзенберга, который допускает нарушение закона сохранения энергии в течение чрезвычайно малых промежутков времени. Виртуальные частицы являются причиной существования эффекта Казимира, при котором два незаряженных тела, расположенные близко к друг другу, начинают спонтанно притягиваться.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога178
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину69
Дачники будут жить по новым правилам133
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет16
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор364
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение