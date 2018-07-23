Стартап обещает создать искусственный звездопад

Система Sky Canvas будет состоять из нескольких микроспутников, выпускающих выполненные из специального материала снаряды, которые должны ярко гореть в атмосфере и выглядеть с земли как настоящие метеоры. Согласно расчетам, радиус района, из которого будут видны искусственные «падающие звезды», будет составлять около 200 километров. «Звездопад по требованию», таким образом, сможет одновременно наблюдать множество людей.

Снаряды будут полностью сгорать на высоте 60-80 километров над поверхностью планеты. Создатель ALE Co. Лена Окаджима объясняет, что главная цель проекта — развлекательная, но изучение траекторий снарядов может послужить и науке: «Мы надеемся лучше понять принципы движения в атмосфере метеоров — естественных „падающих звезд“. Данные, которые соберет стартап, могут также оказаться полезными для предсказания движения сходящих с орбиты искуственных спутников.