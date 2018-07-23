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В России могут создать лунную станцию с системой глубокого бурения
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В России могут создать лунную станцию с системой глубокого бурения 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: NASA/JPL/USGS
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в России могут создать лунную автоматическую станцию, оснащенную системой бурения грунта на глубину до четырех метров, сообщает РИА «Новости».
По его словам, такой бур уже разрабатывают воспитанники образовательного центра «Сириус».
"Сегодня показывали интересные технологии, связанные с созданием лунного бура… Это возможность использовать бурение реголита на глубину до четырех метров… Мы вполне с удовольствием ее возьмем, и я порекомендую ее к адаптации, к созданию конкретного аппарата", — сказал Рогозин во время посещения образовательного центра в Сочи.
Главы Роскосмоса отметил, «Сириус» занят разработкой малых спутников дистанционного зондирования Земли и измерения радиации.
Россия, согласно федеральной космической программе, планирует отправить станцию «Луна-27» в 2022 году. Она будет оснащена бурильной установкой, но с возможностью бурения только на глубину два метра.
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