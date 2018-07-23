НАСА раскрыла подробности путешествия зонда Parker к Солнцу

Космический зонд Parker предназначен для того, чтобы приблизиться к звезде на рекордно маленькое расстояние, которое составит чуть более шести миллионов километров от её поверхности.

Очередной многообещающий проект НАСА должен быть запущен уже через несколько недель. Ранее о таких экспедициях не могло идти и речи, но учёные всё-таки смогли создать аппарат, который будет защищён от палящих лучей Солнца.

Эксперты поясняют, что устройство полетит к планете через её корону, которая характеризуется невероятно высоким температурным режимом, но, при этом, имеет достаточно низкую плотность. Для того, чтобы простому обывателю было понятнее, учёные сравнивают эту процедуру с человеческой рукой. Ведь в духовке мы сможем её держать несколько дольше, чем в ёмкости с кипятком. По такому же принципу спланирована и их экспедиция. Из-за небольшой плотности структуры короны, аппарат сможет выдержать температурную нагрузку, так как будет взаимодействовать с небольшим количеством раскалённых частиц.

Напомним, что миссия направлена на обнаружение причин возникновения и механизма влияния солнечного ветра. А для того, чтобы внутренние приборы зонда не перегревались, на его поверхности был установлен специальный отражающий щит.