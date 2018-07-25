Ученые создали альтернативу пластику из панцирей крабов

Группе ученых из США удалось создать материал, которые в будущем может заменить пластик, сообщает ACS Sustainable Chemistry Engineering.

Для создания материала специалисты прибегли к комбинации целлюлозы и хитина, который является основным элементом твердого экзоскелета ракообразных. Также в разработке был использован и полилактид, получаемый из кукурузы и сахарного тростника.

Ранее Пятый канал рассказывал и о том, что ученые создали ткань для «умной» одежды. Материал способен регистрировать прикосновения и жесты, с помощью которых можно управлять электронными устройствами. Само новшество состоит из трех слоев — шелка, углеродных нанотрубок и нейлона.