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Ученые создали альтернативу пластику из панцирей крабов
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Ученые создали альтернативу пластику из панцирей крабов 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Группе ученых из США удалось создать материал, которые в будущем может заменить пластик, сообщает ACS Sustainable Chemistry Engineering.
Для создания материала специалисты прибегли к комбинации целлюлозы и хитина, который является основным элементом твердого экзоскелета ракообразных. Также в разработке был использован и полилактид, получаемый из кукурузы и сахарного тростника.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, что ученые создали ткань для «умной» одежды. Материал способен регистрировать прикосновения и жесты, с помощью которых можно управлять электронными устройствами. Само новшество состоит из трех слоев — шелка, углеродных нанотрубок и нейлона.
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