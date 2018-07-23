Ещё
Рогозин пообещал облегчить процедуру запуска школьных спутников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рогозин пообещал облегчить процедуру запуска школьных спутников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 23 июл — РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал упростить процедуру допуска спутников, созданных школьниками, к запуску в космос.
"Напишите, с чем вы столкнулись, с какими проблемами… Подготовьте и передайте мне записку, какой более простой способ вы видите адаптации технического задания… Мы это рассмотрим, я вам обещаю, что мы сделаем максимально благоприятный уровень взаимоотношения", — сказал он школьникам, участвовавшим в разработке наноспутников SiriusSat, которые пожаловались на чрезвычайно сложную процедуру допуска таких аппаратов к запуску.
При этом Рогозин особо отметил, что при запусках космической техники все же необходим строгий контроль. «Школ в стране много, мало ли что школьники могут засунуть, понимаете, разные школьники бывают», — сказал Рогозин.
Спутники SiriusSat-1 и SiriusSat-2 отправили на Международную космическую станцию 10 июля 2018 года на грузовом корабле «Прогресс МС-09». Их должны запустить на орбиту российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос, запланированного на 15 августа.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка Два смерча над Черным морем попали на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор517
Дачники будут жить по новым правилам129
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину27
Россияне взбунтовались из-за нового налога43
Украина приготовилась перехватывать российские корабли120
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение