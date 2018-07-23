Рогозин пообещал облегчить процедуру запуска школьных спутников

"Напишите, с чем вы столкнулись, с какими проблемами… Подготовьте и передайте мне записку, какой более простой способ вы видите адаптации технического задания… Мы это рассмотрим, я вам обещаю, что мы сделаем максимально благоприятный уровень взаимоотношения", — сказал он школьникам, участвовавшим в разработке наноспутников SiriusSat, которые пожаловались на чрезвычайно сложную процедуру допуска таких аппаратов к запуску.

При этом Рогозин особо отметил, что при запусках космической техники все же необходим строгий контроль. «Школ в стране много, мало ли что школьники могут засунуть, понимаете, разные школьники бывают», — сказал Рогозин.