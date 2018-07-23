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В России начались работы по созданию ракеты «Союз-5»
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В России начались работы по созданию ракеты «Союз-5» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Российские специалисты приступили к работе над созданием ракеты-носителя «Союз-5», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и Роскосмос подписали государственный контракт на создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения с ракетой-носителем «Союз-5».
«РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» приступили к работе над созданием «Союз-5». Затем начинаем работу по сверхтяжу. Это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить её и использовать наш мощный конструкторский и производственный потенциал», — написал Рогозин в Twitter.
РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» приступили к работе над созданием «Союз-5». Затем начинаем работу по сверхтяжу. Это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить её и использовать наш мощный конструкторский и производственный потенциал pic.twitter.com/U9g9DETjsC
— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 21 июля 2018 г.
«Союз-5» — ракета-носитель среднего класса, которая будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Её разработка предусмотрена действующей Федеральной космической программой в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс».
Начало лётных испытаний ракеты запланировано на 2024 год, а переход в стадию коммерческой эксплуатации — на 2025 год.
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